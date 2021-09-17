Орел, , 08:01 — REGNUM Трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ VIII созыва, а также депутатов областного совета стартовало в Орловской области в 08:00 17 сентября. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию областной избирательной комиссии. Голосование продлится три дня — 17, 18 и 19 сентября. Ровно в 20:00 19 сентября участки закроются для подсчёта голосов.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жителям Орловской области предстоит принять участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы — за партии и кандидатов по одномандатным округам. Кроме того, им предстоит выбрать 50 депутатов областного совета — 25 по единому округу и 25 одномандатников, на места претендуют 400 кандидатов. Также в регионе состоятся 227 выборов в органы местного самоуправления. Всего на 229 выборах различного уровня будут замещаться 2010 мандатов, основная часть которых (1959) приходится на органы местного самоуправления. В выборах всех уровней участвуют 6,6 тыс. кандидатов, в том числе девять кандидатов в депутаты Государственной думы, 397 кандидатов в депутаты регионального парламента и 4 257 кандидатов на выборах органов местного самоуправления.

В списки избирателей в Орловской области, по данным на 1 июля 2021 года, включены 614 тыс. 565 человек. На территории региона образовано 703 избирательных участка, в том числе 693 — стационарных и десять в местах временного пребывания избирателей (девять в больницах и один в СИЗО).