Уфа, 16 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) России Никита Стасишин прибыл в Башкирию с рабочим визитом. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Новостройки

Сообщается, что в Уфе Стасишин и премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров побывали на нескольких объектах жилищного строительства: в жилом комплексе среднеэтажной застройки «Цветы Башкирии», жилых комплексах «Символ» и «Аристократ», а также на стройплощадке нового водовода в районе Забелья.

Замминистра отметил, что Башкирия является одним из тех субъектов РФ, где хорошо идет реализация национального проекта «Жилье и городская среда».

«Объем ввода жилья увеличивается. На новых площадках, вовлекаемых в оборот, создается новое качественное жилье, решаются вопросы обманутых дольщиков. На каждой площадке, где мы сегодня были полностью соблюдены все сроки. Качество соответствует заявленным подходам при начале продаж, а параллельно с жильем — строятся социальные объекты, дороги, обеспечивается инженерная инфраструктура, в том числе и по программе «Стимул» федерального проекта «Жилье и городская среда», — приводит пресс-служба Стасишина.

По словам Назарова, в столице Башкирии власти будут поддерживать тех застройщиков, которые не только выполняют свои социальные обязательства, но и украшают облик города.