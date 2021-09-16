Стокгольм, 16 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Гендерный разрыв в шведской политике никогда еще не был таким большим. Похоже, что перед следующими выборами супругам, возможно, придется долго дискутировать за кухонным столом. Согласно новым данным опроса SVT/Novus, более 60% женщин-избирателей не доверяют лидеру «Шведских демократов» Джимми Окессону и лидеру «Христианских демократов» Эббе Буш. Об этом 15 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

Так, 66% женщин в Швеции не доверяет Окессону, и 62% — Буш.

«Шведские демократы, возможно, уже достигли критической массы: партии необходимо привлечь еще больше женщин-избирателей, чтобы вырасти электорально и, таким образом, принести консервативному блоку парламентское большинство, которое может прийти к власти в Швеции», — пишут журналисты.

В опросе SVT/Novus, проведенном в период с 17 по 22 июня, приняли участие 1 022 человека.