Стокгольм, , 15:03 — REGNUM Правительство Швеции предлагает увеличить компенсацию по болезни и инвалидности, а также расширить право на оказание государственной помощи лицам в частном порядке (в особых случаях). Об этом на пресс-конференции объявил министр социального страхования Ардалан Шекараби, передает новостная служба SVT Nyheter.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«Никто не выбирает заболеть или стать инвалидом по собственной воле. Есть люди, которым каждый день приходится очень тяжело, и мы направим им нашу помощь», — заявил Шекараби.

По оценкам, меры правительства обойдутся бюджету на 2022 год в чуть более 1,5 миллиарда крон.

70 миллионов крон (€7 млн) будут также направлены повышение выплат родителям-одиночкам с детьми в возрасте от 7 до 10 лет.

Шакараби подчеркнул, что такие родители уже давно испытывали финансовые трудности, а помощь правительства Швеции поможет 160 000 семей.