Правительство Швеции увеличит размеры пособий по болезни и инвалидности
Стокгольм, 16 сентября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Правительство Швеции предлагает увеличить компенсацию по болезни и инвалидности, а также расширить право на оказание государственной помощи лицам в частном порядке (в особых случаях). Об этом на пресс-конференции объявил министр социального страхования Ардалан Шекараби, передает новостная служба SVT Nyheter.
«Никто не выбирает заболеть или стать инвалидом по собственной воле. Есть люди, которым каждый день приходится очень тяжело, и мы направим им нашу помощь», — заявил Шекараби.
По оценкам, меры правительства обойдутся бюджету на 2022 год в чуть более 1,5 миллиарда крон.
70 миллионов крон (€7 млн) будут также направлены повышение выплат родителям-одиночкам с детьми в возрасте от 7 до 10 лет.
Шакараби подчеркнул, что такие родители уже давно испытывали финансовые трудности, а помощь правительства Швеции поможет 160 000 семей.