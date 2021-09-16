Сеул, , 15:01 — REGNUM 16 сентября в формате видеоконференции состоялась первая встреча представителей Южной Кореи и стран АСЕАН, посвящённая теме окружающей среды и изменению климата. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, южнокорейскую сторону представил глава департамента по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и научного сотрудничества МИД Южной Кореи Ли Дон Гю, со стороны АСЕАН во встрече принимал участие глава вьетнамского отделения организации старших должностных лиц стран АСЕАН по вопросам окружающей среды (ASOEN) Нгуен Минь Куонг.

В ходе встречи представители двух стран обсудили пути развития сотрудничества в области борьбы с изменением климата, включая достижение углеродной нейтральности и зеленое восстановление, а также договорились о ежегодном проведении подобных встреч.