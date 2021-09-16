Киев, 16 сентября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Новый посол США на Украины все еще не назначен и пока неизвестно, когда это произойдет. Об этом 16 сентября заявил на брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Относительно назначения нового посла США в Украине пока новостей нет», — сказал глава украинского МИД.

При этом он не привел никаких других подробностей по вопросу о новом американском после в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 20 сентября на Украине начнутся масштабные украинско-американские военные учения «RAPID TRIDENT — 2021».