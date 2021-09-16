Москва, 16 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Уголовное дело о склонении к участию в массовых беспорядках возбуждено в отношении создателей сети телеграмм-каналов. Авторы каналов вели агитацию, которая касалась единого дня голосования с 17 по 19 сентября 2021 года, сообщила 16 сентября официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Георгий Балаков ИА REGNUM Митинг в Москве

Она уточнила, что Дмитрию Чебанову и иным лицам инкриминируют совершение преступления по ч. 1.1 ст. 212 УК РФ. По меньшей мере 11 человек из семи российских регионов посредством сети телеграмм-каналов вели агитацию, «направленную на организацию массовых беспорядков на территории» России в дни предстоящего голосования.

Исследования показали, что в каналах публиковались видеоролики с побуждениями «к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц». Всем фигурантам предъявят обвинения, следствие будет просить об их аресте.

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