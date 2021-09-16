Брюссель, , 15:00 — REGNUM Евросоюз не был проинформирован о создании нового партнёрства США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности (AUKUS). В настоящее время Брюссель проводит контакты с партнёрами, чтобы узнать подробности об этом инициативе. Об этом 16 сентября на брифинге сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

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«Я могу на данном этапе сообщить, что мы не были информированы об этом альянсе», — подчеркнул он.

Стано добавил, что этот вопрос будет обсуждаться и оцениваться внутри Евросоюза со странами-членами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового трёхстороннего партнерства в сфере безопасности (AUKUS), направленного на поддержание стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса военно-морские силы Австралии рассчитывают получить не менее восьми атомных подводных лодок, строительство которых запланировано в Аделаиде.

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Это решение уже осудили власти Франции, Китая и Новой Зеландии. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что пока Москва не сформировала позицию по новому военному альянсу, так как его цели и задачи до конца не ясны.

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