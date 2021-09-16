В томском магазине отраву для грызунов выложили рядом с овощами
Томск, 16 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Соседством лука и отравы для грызунов в одном из магазинов в Томске заинтересовалась прокуратура.
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Как сообщили ИА REGNUM 16 сентября в прокуратуре Томской области, в Кировском районе Томска проверяется информация о нарушении требований санитарного законодательства в одном из супермаркетов.
В соцсетях распространилось видео, из которого следует, что в супермаркете допущены нарушения товарного соседства. Напомним, речь идёт о выкладке продовольственного товара (лука) рядом со средством от грызунов.
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