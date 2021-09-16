Стокгольм, 16 сентября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. На члена риксдага, в отношении которого ведется внутреннее расследование в партии «Умеренных» после обвинений о неподобающем сексуальном поведении в отношении несовершеннолетних, подали заявление в полицию. Данный факт подтвердили журналистам телеканала SVT правоохранители 16 сентября.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Отметим, что на прошлой неделе стало известно, что против депутата возбуждено внутреннее расследование. Все обвинения он отвергал и через аккаунты партии в соцсетях анонимно призвал пострадавших не выдвигать претензий тайно, а прямо заявить на него в полицию, чтобы в ходе юридического разбирательства он смог предоставить все доказательства своей невиновности.

В то же время депутат утверждает, что не вел себя ненадлежащим образом, и пишет, что не планирует покидать свой пост. Он также отметил, что правление «Умеренных» отнеслось к ситуации профессионально.

В прокуратуре журналистам SVT было сказано, что заявление на депутата поступило 15 сентября. Его обвиняют в попытке использования детей для сексуального позирования.