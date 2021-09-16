Белград, 16 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Сохранение языка имеет важнейшее значение для сохранения народного менталитета и национального мировоззрения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 сентября, комментируя решение парламента Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Как сообщалось ранее, парламент Сербииединогласнопринял закон «Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма». Закон обязываетгоспредприятия, включая СМИ, использовать кириллицу. Для частных компаний, которые будут вестиделопроизводство на кириллице, введутналоговые льготы.

« Парламент Сербии верно видит одну из важнейших угроз национальной самобытности. Сохранение языка имеет важнейшее значение для сохранения народного менталитета, национального мировоззрения. И стория с тем, как после допущения в сербохорватский язык латиницы она практически вытеснила кириллическое письмо, показательна. Особенно внимательно присмотреться к ней надо трезвомыслящим украинцам.

Но и в России дело с сохранением русского языка сильно запущено. Дикторы на радио и телевидении плохо владеют культурой речи, используют вульгарные интонационные конструкции. В рекламных целях иностранные слова перестали склонять, что ведёт к коверканию нашего языка…

Понятно, что и совершенное владение языком не обеспечивает верности заложенным в него и через него в культуру корневым русским смыслам, но это — важнейшая основа сохранения и самого нашего народа в качестве именно русского народа, и отдельных людей в качестве именно русских людей.