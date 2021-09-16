Запад наступает и в языке — к примеру Сербии надо присмотреться внимательно
Белград, 16 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Сохранение языка имеет важнейшее значение для сохранения народного менталитета и национального мировоззрения, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 16 сентября, комментируя решение парламента Сербии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сербия
Как сообщалось ранее, парламент Сербииединогласнопринял закон «Об употреблении сербского языка в общественной жизни и о защите и сохранении кириллического письма». Закон обязываетгоспредприятия, включая СМИ, использовать кириллицу. Для частных компаний, которые будут вестиделопроизводство на кириллице, введутналоговые льготы.
«Парламент Сербии верно видит одну из важнейших угроз национальной самобытности. Сохранение языка имеет важнейшее значение для сохранения народного менталитета, национального мировоззрения. История с тем, как после допущения в сербохорватский язык латиницы она практически вытеснила кириллическое письмо, показательна. Особенно внимательно присмотреться к ней надо трезвомыслящим украинцам.
Но и в России дело с сохранением русского языка сильно запущено. Дикторы на радио и телевидении плохо владеют культурой речи, используют вульгарные интонационные конструкции. В рекламных целях иностранные слова перестали склонять, что ведёт к коверканию нашего языка…
Понятно, что и совершенное владение языком не обеспечивает верности заложенным в него и через него в культуру корневым русским смыслам, но это — важнейшая основа сохранения и самого нашего народа в качестве именно русского народа, и отдельных людей в качестве именно русских людей.
Сербам же я пожелаю последовательности в восстановлении своей национальной идентичности. Патриотизм силён только тогда, когда он опирается на национальное чувство, а его корни — в языке», — отметил Михаил Демурин.