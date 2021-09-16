Стокгольм, 16 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В октябре 2021 года в Стокгольме были запланированы два концерта популярного певца Элтона Джона. Однако мероприятия пришлось отменить из-за травмы артиста. Об этом 16 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

David Shankbone Элтон Джон

Певец был вынужден отложить свой тур после травмы бедра. Сам Элтон Джон говорит, что в конце лета он сильно упал и с тех пор у него проблемы с ногой.

«Боль продолжает усиливаться, и мне становится все труднее двигаться», — говорится в пресс-релизе певца.

«Я знаю, с каким терпением ждали мои фанаты, когда из-за ковида пришлось отменить тур в прошлом году», — отметил артист.