Ярославль, 16 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В Ярославле в помещении бывшего продуктового магазина открыли «дом сопровождаемого проживания пенсионеров», местные жители беспокоятся об условиях существования в нем пожилых людей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на жителей ЖК «Зеленый квартал».

«Дом престарелых»

Продуктовый магазин находился на первом этаже многоквартирного дома, с начала этой недели по словам жителей многоэтажки помещения занимает «частный дом престарелых». Какой-либо вывески на объекте не имеется. Людей возмущает не само соседство, а возможные условия проживания пенсионеров.

«В принципе у этой категории людей, которая там находится, у всех поставлен диагноз «деменция». Я ничего не имею против них, у меня нет к этому негативного отношения или цели избавиться конкретно от этих людей. Но меня смущает сам факт их пребывания в этом месте и несоответствие нормам того места, в котором они находятся. То есть это бывший продуктовый магазин — вообще прекрасно», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM одна из жительниц ЖК «Зеленый квартал».

Женщина также пояснила, что ремонт в помещении, где раньше находился магазин, был проведён в «экстренном режиме».

«У них кухня находится прямо в помещении, какая-то комнатушка оборудована под это, потому что здание в целом не предназначено для таких организаций. У них нет персонала, который готовил бы им еду. Либо привозная еда, её тоже нет. Там гуляет мамочки с колясками — ни разу не видели, чтобы им привозили еду. Там нет прачечной, отходы утилизируются тоже неизвестно куда. Возможно, они все недочёты устранят, но в моём понимании — сначала всё это нужно было сделать по нормам, а потом заселять сюда постояльцев», — объяснила свою позицию жительница дома.

Условия существования людей

Руководство сети домов сопровождаемого проживания недовольства людей не понимает, по их словам, придя сюда, они не представляли, что может случиться конфликт. По словам представителя частного учреждения, ситуация с переездом была вынужденной — собственник предыдущего здания продал его.

«В планах доделать ещё два санузла. Доделать, значит, частично выполненную сейчас вентиляцию. Возможно, что мы переедем, просто возможно. Просто в рамках тех сроков и тех условий, в которых мы оказались, ну это было единственное решение», — рассказал руководитель филиала сети домов сопровождаемого проживания Сергей Гришин.

При этом пускать на территорию журналистов, чтобы снять претензии к условиям проживания пожилых людей, руководства дома отказывается. Подобные социальные учреждения находятся под контролем областного департамента труда и социальной защиты населения. Там готовы начать проверку, но по согласованию с прокуратурой.

«Негосударственное учреждение для пожилых людей, расположенное в районе жилого комплекса «Зеленый квартал», в Реестр поставщиков социальных услуг Ярославской области не входит. Департамент вправе проводить проверки поставщиков социальных услуг, в том числе негосударственных стационарных организаций социального обслуживания, в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ на основании письменного обращения граждан (жалобы) только по согласованию с прокуратурой Ярославской области. Специалисты департамента готовы оперативно провести проверку соблюдения стандартов оказания социальных услуг в упомянутом доме сопровождаемого проживания, как только для этого появится юридическое основание», — заявили в департаменте труда и соцзащиты населения Ярославской области.

Новых постояльцев привозят на частных машинах

В прокуратуре Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что жалоба от жителей «Зеленого квартала» по поводу данного частного учреждения к ним поступила.