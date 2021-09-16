Стокгольм, 16 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Усилия правительства Швеции по вакцинации от COVID-19 будут направлены на лиц, которые до сих пор не сделали прививку. Однако критики сомневаются в том, что работа шведских властей увенчается успехом. Это стало темой разговора, когда вечером 15 июля гостем эфира телеканала SVT стала министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

Government.se Министр здравоохранения Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон проводят пресс-конференцию

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Когда Халленгрен спросили о ее оценке нынешних низких темпов вакцинации от COVID-19 в Швеции, она упомянула тот факт, что в стране по-прежнему не прививают подростков.

«Есть страны, которые начали вакцинацию детей в возрасте от 12 до 15 лет, что, конечно, увеличивает у них процент вакцинированных. Думаю, важно отметить, что многие уже вакцинированы, но темпы пока нас не устраивают. Мы продолжим работать в этом направлении», — заявила Халленгрен.

В то же время министр еще раз подчеркнула, что подход правительства Швеции к вакцинации от C COVID-19 основан только на добровольном желании граждан поставить прививку.