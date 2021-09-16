Сеул, 16 сентября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Компания Genesis оснастит кроссовер GV60 системой Face Connect. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Genesis Система Face Connect

Технология Face Connect распознает человеческие лица, а также позволяет открывать и закрывать двери без использования смарт-ключа. Осуществляется это с помощью специальной инфракрасной камеры, которая может распознавать лицо владельца автомобиля.

Так, когда водитель попадает в зону действия камеры, то система сама подает сигнал для открытия замков. Кроме того, она осуществляет разблокировку системы зажигания и рулевой колонки.

По данным автопроизводителя, сканер работает в любых погодных условиях, а также в темное время суток.

Первой моделью, которая получит систему Face Connect, станет электрический кроссовер GV60. Серийное производство модели начнется в скором времени.

Ранее компания Genesis представила стратегию по электрификации, которая предполагает выпуск новой линейки электрокаров, состоящей из восьми моделей.

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