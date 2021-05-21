Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Ленинградской области в августе 2021 года увеличилась и составила 6,25% после 5,90% месяцем ранее. При этом темпы прироста цен всё-таки оставались ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и по России в целом. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

cbr.ru Инфляция в Ленобласти в августе 2021 г.

По данным аналитиков, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Ленобласти в августе вырос и составил 8,25% после 7,23% в июле. Основной вклад в ускорение продовольственной инфляции внесла динамика стоимости мясной, молочной и плодоовощной продукции. Всему виной стала засушливая и аномально жаркая погода, которая держалась в регионе на протяжении двух месяцев.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в августе несколько увеличился и составил 5,71% после 5,54% в июле. Его динамику определило, в основном, ускорение подорожания автомобильного бензина. Годовой прирост цен на услуги в августе снизился до 4,11% после 4,41% в июле, что было связано, прежде всего, с динамикой цен на экскурсионные услуги.

Таким образом годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в августе увеличилась до 6,58% после 6,34% в июле, но по-прежнему была ниже, чем по России в целом (6,68%).

«На динамику инфляции в округе, как и в целом по стране, в основном оказали влияние такие факторы, как увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также расширение спроса на отдельные непродовольственные товары», — подытожили в пресс-службе.