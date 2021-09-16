Тбилиси, 16 сентября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 6 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным центра, колебания земли были зафиксированы в 14:19 по тбилисскому времени (13:19 мск). Эпицентр находился на расстоянии восьми километров от села Самеба и в 25 километрах восточнее города Ниноцминда (Самцхе-Джавахети).

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Стоит отметить, что в Грузии летом 2021 года участились случаи землетрясения. До этого возле села Самеба было зафиксировано землетрясение 14 сентября.