Махачкала, 16 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Дагестане выросло до 24 человек число пострадавших при распылении неизвестного газа в школе № 36 города Махачкалы. Все они госпитализированы, в реанимации оказывается помощь троим детям, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Отравление

«На данный момент за медицинской помощью обратились 24 человека, из них госпитализированы 19. Трое детей находятся в реанимации, состояние у них стабильное», — говорится в сообщении мэрии дагестанской столицы.

Среди пострадавших учащиеся 2-х, 5-х, 9-х и 10-х классов, а также одна учительница. В настоящее время угрозы жизни детей и педагога нет, считают в мэрии Махачкалы.

Напомним, 16 сентября в школе №36 города Махачкалы произошло ЧП, один из школьников распылил неизвестный газ, в результате чего получили отравления учащиеся школы. В настоящее время в здании школы проводится дезинфекция, на месте работают сотрудники МВД и МЧС.

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