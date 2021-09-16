Биробиджан, 17 сентября, 2021, 01:01 — ИА Регнум. В 08:00 по местному времени (01:00 по мск) в Еврейской автономии открылись 183 избирательных участка для голосования. 38 из них находятся в столице региона Биробиджане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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В Еврейской автономии, как и по всей стране, с 17 по 19 сентября выберут депутатов Госдумы РФ. Также в регионе начались выборы депутатов Заксобрания области. За муниципальных народных избранников голосуют жители Биробиджанского района, посёлка Теплоозёрск и села Валдгейм.

В Биробиджане, Ленинском, Облученском, Смидовичском и Октябрьском районах, посёлках Приамурск, Николаевка и Смидович, а также в сёлах Амурзет, Нагибово, Камышово и Пашково проходят довыборы депутатов в продолжающие действовать созывы.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборы в Госдуму РФ от Еврейской АО зарегистрированы семь кандидатов. Отбор прошли все, кто подавал документы.