Сыктывкар, 16 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Коми за последние сутки выявили 221 случай заболевания ковидом, 80 из них — в столице республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

По данным штаба, за сутки в регионе скончались семь ковид-пациентов, всего с начала пандемии коронавирус унес 1611 жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми сообщил о большом числе заболевших ковидом среди непривитых.