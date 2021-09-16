Омск, 16 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Омская область за пять лет получила 362 школьных автобуса. Как сообщили ИА REGNUM 16 сентября в областном правительстве, школьный автопарк региона удалось обновить более чем на 60%.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

16 сентября в Омске состоялась церемония передачи крупной партии школьных автобусов руководителям образовательных организаций. Омский губернатор Александр Бурков вручил ключи от новых машин директорам школ, детдомов, интернатов и учреждений дополнительного образования. Это самая крупная за последнее время партия школьных автобусов, уточнили в облправительстве.

Как подчеркнул Бурков, на сегодняшний день в регионе почти 12 тысяч детей в районах добираются до учёбы на транспорте.

«Сегодня на этой площади мы видим 132 новых автобуса для наших школ, адаптивных учреждений, детских домов, учреждений дополнительного образования. Впервые за многие годы мы получаем такую большую партию автотранспорта», — отметил губернатор.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство РФ за поддержку региона.

Добавим, общая сумма госконтрактов на поставку автотранспортных средств составила 343,6 млн рублей. Деньги выделили из федерального бюджета.

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