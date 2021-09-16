Москва, 16 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Шесть ракетных стрельб провел во время недавно завершившихся масштабных учений в Арктике Северный флот ВМФ РФ. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе флота.

Mil.ru На Северном флоте

«В ходе практических действий завершившегося учения с арктической экспедиционной группировкой на Северном флоте было выполнено шесть стрельб крылатыми ракетами морского и наземного базирования», — рассказали в пресс-службе.

Также указывается, что стрельбы крылатыми ракетами «Гранит» провели атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и атомная подводная лодка «Орёл», стрельбы противокорабельными ракетами «Вулкан» и «Москит» — крейсер «Маршал Устинов» и эсминец «Адмирал Ушаков». Кроме того, береговые комплексы «Бал» и «Бастион» провели стрельбы по морским целям с полуострова Средний и арктического острова Земля Александры.

Кроме того, отмечается, что маневры проводились у архипелага Земля-Франца Иосифа, в акваториях Баренцева и Карского морей, и в море Лаптевых в районе Новосибирских островов.

Помимо того, уточняется, что в учениях участвовали свыше 8 тыс. человек личного состава и были задействованы порядка 800 единиц боевой и специальной техники, включая примерно 40 танков, до 460 боевых бронированных машин, до 240 единиц орудий, миномётов и реактивных систем залпового огня, до 120 летательных аппаратов, а также до 50 кораблей и судов обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Белоруссии, где проходили совместные с Россией стратегические учения «Запад-2021», начата переброска российских войск и техники в места постоянной дислокации.