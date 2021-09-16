Самара, 16 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. 477 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в регионе выявили 97 592 случая заражения этой инфекцией. При этом в республике всего скончались 3592 пациента с COVID-19, в том числе за сутки констатировали смерть 21 такого пациента.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в республике справились с вирусом 81 815 человек, в том числе за минувшие 24 часа в регионе победили инфекцию 293 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 15 сентября по области за сутки выявили 473 носителя коронавируса.