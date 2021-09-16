Москва, 16 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Для России, самой большой страны мира, связанность территории по суше, по морю и по воздуху — задача номер один. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в интервью ИА REGNUM.

Sakhalin.gov.ru Сахалин

«Мы с удвоенными усилиями должны обновлять инфраструктуру и создавать новую. Большие инфраструктурные проекты преображают экономику страны!» — констатировал министр, отвечая на вопрос о том, как решается проблема сообщения с островом Сахалин.

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Чекунков напомнил, что проект моста, соединяющего Сахалин с материком, активно продвигает губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. На Восточном экономическом форуме на эту тему состоялась дискуссия с участием президента РФ Владимира Путина.

«Президент демонстрирует, как мне кажется, заинтересованное отношение к проекту, — отметил глава Минвостокразвития. — Конечно, мост будет историческим событием — привязать Сахалин к материку твердой дорогой. Потребуется и создание подъездных путей, инфраструктуры, целого кластера, как сейчас модно говорить».

Проектирует мост ОАО «РЖД». Когда дорогостоящие изыскания завершатся и проект будет готов, будет известна его экономика, отметил министр.

Он считает ошибочным тезис, что мост — «дорога в никуда»: «Можно и Транссиб считать «дорогой в никуда», и скоростные автодороги в США. Потом оказывается, что ими пользуются многие поколения людей — Транссиб нам уже более 100 лет служит! Надо быть более смелыми и дальновидными, иметь решительность делать большие инфраструктурные проекты, которые связывают территорию страны».

Сегодня 75% грузовых и четверть пассажирских перевозок между Сахалином и материком приходится на паромы, которые ходят на линии Ванино — Холмск.

«Существующие паромы сильно изношены, их возраст превышает 30 лет, и четверть времени они стоят в ремонте, — рассказал Чекунков. — Сейчас завершается строительство двух новых паромов. С финансированием группы ВЭБ. РФ достраиваются два современных, готовых работать в ледовых условиях парома длиной 131 м и водоизмещением более 7000 тонн. На Амурском судостроительном заводе вышел из доков паром «Василий Ощепков», который через две недели придет во Владивосток. Там же достраивается еще один паром «Александр Деев».

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