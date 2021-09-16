Москва, 16 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Сегодня, 16 сентября, по состоянию на 14:15 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,29%, отскакивая до 72,48 рубля. Евро дешевеет на скромные 0,06%, сползая до 85,32 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«15 сентября после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов, показавших новые минимумы с осени 2019 года, на рынке нефти продолжилось ралли, что позволило российской валюте существенно укрепиться к доллару и евро.

При этом стоит отметить, что аукционы МинФина по размещению двух выпусков ОФЗ прошли вчера с меньшим, чем мы привыкли в последние месяцы, превышением спроса над предложением. То есть доллгосрочные инвесторы сейчас снизили интерес к рублевым активам.

Однако нефтяное ралли перевесило все. Сегодня с утра рубль смотрится слабее, новых драйверов для роста пока не появляется.

16 сентября, а США выходит большой объём статистики, в частности информация по количеству первичных обращений за пособиями по безработице на прошедшей неделе, индекс деловой активности и статистика розничных продаж.

Если данные окажутся слабыми, это может поддержать валюты развивающихся рынков и цены на сырье, что позволит рублю возобновить рост», — считает эксперт.

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