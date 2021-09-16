Тбилиси, 16 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Поток денежных переводов в Грузию в августе 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 11,2% и его объём составил $204,9 млн. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте Национального банка Грузии.

Деньги

Сообщается, что больше всего денег в страну прислали из России — $37,7 млн. Это на 7,8% выше, чем год назад. На втором месте по этому показателю Италия, из которой в Грузию поступило $33,6 млн, что на 20,3% больше прошлогоднего показателя. Далее в этом списке идут США с суммой $24,6 млн (на 11,7% больше).

Всего за восемь месяцев текущего года в Грузию перевели почти $1,5 млрд. Это на 31% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего денег прислали из России — $262,5, что на 18,8% больше, чем в 2020 году.

Стоит отметить, что поступления денег в Грузию от выехавших на заработки грузинских граждан является одним из основных источников поступления валюты в страну. В периоды ослабления грузинского лари на рынке валют в Нацбанке отмечали, что это отчасти связано со снижением объёма денежных переводов из-за рубежа.