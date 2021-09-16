Афины , 16 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Греция примет саммит средиземноморских стран Европейского союза в пятницу, 17 сентября, передает AMNA. В ходе саммита лидеры Греции, Хорватии, Кипра, Франции, Италии, Мальты, Португалии, Словении и Испании проблемы и кризисы, с которыми сталкиваются страны Средиземноморья.

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«Вызовы безопасности в Средиземноморье, которые создают угрозу безопасности и стабильности в регионе, новые потенциальные кризисы, такие как миграция в связи с последними событиями в Афганистане. И, конечно же, кризисы, последствия которых уже испытывают средиземноморские страны, такие как изменение климата», — рассказал представитель правительства Греции Янис Эконому о темах саммита.

По инициативе премьер-министра Греции Кирьякоса Мицотакиса саммит Med9 в этом году будет посвящен, прежде всего, климатическому кризису, защите окружающей среды и необходимости совместных действий и сотрудничества стран Средиземноморья, уточнил Эконому.