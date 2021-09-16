Оксфорд, Великобритания, 16 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Британская инди-группа Glass Animals поделилась своим новым синглом «I Don’t Wanna Talk (I Just Wanna Dance)», информирует портал NME. Эта песня знаменует собой первый новый релиз оксфордского коллектива с момента выхода их третьего альбома «Dreamland» прошлым летом. Вокалист Дэйв Бейли о новом сингле сказал следующее: «Говорить — это здорово, не поймите меня неправильно. Но эта пандемия заставила многих из нас заглянуть внутрь себя так, как мы, возможно, не делали раньше. Неопределенность в мире и неспособность выйти и создать новые воспоминания заставляют вас копаться глубоко в прошлом. Это действительно питало глубочайшую неуверенность людей и во многих отношениях пошатнуло наши устои. Изменились отношения, изменилась дружба, и уверенность в себе была подорвана».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

В июле этого года Glass Animals были в числе оксфордских групп, включая Radiohead и Foals, которые помогли сохранить местный музыкальный журнал на плаву. Пожертвования людей и групп помогли достичь желаемой цели по сбору средств.