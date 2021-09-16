Москва, 16 сентября 2021, 14:39 — REGNUM Доклад Европейского парламента об ужесточении политики Евросоюза в отношении России «точно отражает настроения «агрессивного меньшинства» в ЕС. При этом оно выступает как большинство, «прочно захватив контроль над выработкой линии Евросоюза в отношении России». Так прокомментировал последний доклад ЕП председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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Пушков добавил, что «если кто и поддерживает диалог, то это лидеры отдельных стран-членов ЕС, но никак не Брюссель».
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По его словам, из пяти принципов, сформулированных в докладе, три касаются «сдерживания» России, ещё «один постулирует откровенное вмешательство в её внутренние дела».
Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября депутаты Европарламента проголосовали за утверждение доклада литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором он призвал власти ЕС пересмотреть отношения с Москвой. В документе говорится, в частности, что европейским странам следует быть готовыми к непризнанию итогов выборов в Госдуму РФ.
Также в нём указывается на необходимость бороться с угрозами, якобы исходящими от России, российским вмешательством в дела стран ЕС и соседних государств. При этом отмечено, что ЕС должен продолжать сотрудничать с Россией по тем вопросам, которые отвечают его интересам, в частности по контролю за вооружениями.