Москва, 16 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Доклад Европейского парламента об ужесточении политики Евросоюза в отношении России «точно отражает настроения «агрессивного меньшинства» в ЕС. При этом оно выступает как большинство, «прочно захватив контроль над выработкой линии Евросоюза в отношении России». Так прокомментировал последний доклад ЕП председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике АлексейПушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

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«Отчего-то говорят, будто стратегия ЕС состоит из «сочетания избирательного диалога и политического сдерживания». Но у ЕС нет избирательного диалога с Россией: был, да весь вышел стараниями противников России», — подчеркнул российский сенатор в своём телеграмм-канале.

Пушков добавил, что «если кто и поддерживает диалог, то это лидеры отдельных стран-членов ЕС, но никак не Брюссель».

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По его словам, из пяти принципов, сформулированных в докладе, три касаются «сдерживания» России, ещё «один постулирует откровенное вмешательство в её внутренние дела».

«И лишь один — для приличия — отмечает потребность в «выборочном сотрудничестве», которого на деле нет и к которому Брюссель на деле не готов. Где здесь «избирательный диалог», остается только гадать», — заключил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября депутаты Европарламента проголосовали за утверждение доклада литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором он призвал власти ЕС пересмотреть отношения с Москвой. В документе говорится, в частности, что европейским странам следует быть готовыми к непризнанию итогов выборов в Госдуму РФ.

Также в нём указывается на необходимость бороться с угрозами, якобы исходящими от России, российским вмешательством в дела стран ЕС и соседних государств. При этом отмечено, что ЕС должен продолжать сотрудничать с Россией по тем вопросам, которые отвечают его интересам, в частности по контролю за вооружениями.