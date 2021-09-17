Севастополь, , 08:03 — REGNUM Трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы VIII созыва началось в Севастополе — ровно в 08:00 17 сентября для голосования открылись все избирательные участки. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию городской избирательной комиссии. В списки избирателей внесены 326 785 севастопольцев.

Выборы Марина Каширская, ИА REGNUM

Избирателям предстоит проголосовать за одну из 14 политических партий, а также за кандидата по одномандатному округу. Также в городе проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания города Севастополя второго созыва по одномандатному избирательному округу №6, а жители Балаклавского и Нахимовского районов выбирают депутатов представительных органов восьми внутригородских муниципальных образований.

Всего в городе образовано 180 обычных избирательных участков, ещё на четырёх участках используются модульные конструкции. Для обеспечения антиковидной безопасности ранее были закуплены для избирателей маски, перчатки, ручки, а также защитные экраны, халаты, антисептики для работников участков. Все стационарные избирательные участки оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, также установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие ход голосования, трансляция будет вестись на интерактивные панели в Центре общественного наблюдения.

Отметим, что Севастополь входит в число семи регионов России, где помимо традиционного голосования на избирательных участках можно принять участие в дистанционном электронном голосовании — заявки на участие в таком голосовании подали более 20 тыс. человек.

Голосование продлится три дня — 17, 18 и 19 сентября. Ровно в 20:00 19 сентября участки закроются для подсчёта голосов.