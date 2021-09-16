Махачкала, 16 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В мэрии Махачкалы сообщили о состоянии пострадавших от распыления газа в одной из школ города. Побывавший в больнице заместитель главы города Эмилия Раджабова и начальник управления образования Вадим Дибияев отметили, что дети находятся в стабильном состоянии. Помещение троих из них в реанимацию потребовалось из-за того, что им необходима подача кислорода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отравление

«Состояние всех госпитализированных воспитанников школы №36 стабильное. <…> Трое детей находятся в реанимации, состояние у них стабильное. В реанимации они находятся по причине того, что им необходимо получать кислород», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 сентября, в школе № 36 города Махачкалы произошло ЧП. Кто-то из старшеклассников распылил неизвестный газ, из-за чего с признаками отравления в больницу были госпитализированы 16 детей. Остальных школьников эвакуировали, и занятия отменили. В школу вызвали сотрудников правоохранительных органов, ведется проверка.