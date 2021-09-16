Варшава, 16 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Пограничники Польши задержали на польско-белорусской границе подозреваемых в пособничестве нелегальным мигрантам по проникновению на территорию страны. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 16 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«В общей сложности было задержано шесть человек, иностранных граждан. Они могли пособничать нелегалам беспрепятственно пересекать белорусско-польскую границу и скрываться от польских пограничников. За это они могли получать деньги», — говорится в сообщении.

Задержанным может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного в третьем параграфе статьи 264 Уголовного кодекса Польши, за что им будет грозить наказание в виде лишение свободы до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.