Москва, 16 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Госдуме хотят ознакомиться с рекомендательными алгоритмами Google и правилами для классификаторов YouTube.

Tobias Wrzal Кино

На поднятую депутатом Госдумы Антоном Горелкиным («Единая Россия») проблему непрозрачности рекомендательных алгоритмов отреагировала компания Google — в русскоязычном блоге появился пост от имени вице-президента YouTube по технологическим вопросам Кристоса Гудроу, в котором он рассказал, как устроены рекомендации видеосервиса, отметил Горелкин в телеграм-канале.

Гудроу пишет, что система рекомендаций YouTube существует уже 13 лет и за это время превратилась в нейросеть, которая анализирует 80 млрд информационных объектов, учитывает клики, время просмотра, результаты опросов, ссылки на контент, лайки и дизлайки. Он признает, что система справляется с рекомендациями музыки и развлекательных видео, но при работе с информационными роликами и новостями допускает ошибки, поэтому YouTube привлекает классификаторов — специальных экспертов, которые дают оценку качества информации того или иного видео, пишет Горелкин.

«Кто эти люди? Ответа нет, есть только формулировка «сертифицированные эксперты и специалисты со всего мира, которые обучаются по нашим подробным общедоступным правилам». Хотел узнать, что это за правила, но гиперссылка с блога не открывается — поэтому к их общедоступности у меня вопрос. Как вопрос и по количеству этих экспертов в русскоязычном сегменте YouTube, и по их загруженности (справляются ли они с задачей?)», — отметил парламентарий.

«В общем, если этот пост в блоге Google был реакцией на общественную дискуссию вокруг прозрачности рекомендательных алгоритмов, то попытка провалилась: вопросов к YouTube стало ещё больше», — резюмировал депутат Госдумы.

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В то же время ИА REGNUMобратило внимание генпрокурора Игоря Краснова на то, что IT-гигант «Яндекс» фактически формирует рейтинг различных интернет-СМИ, среди которых, согласно действующему законодательству, должна иметь место свободная конкуренция. Агентство просит принять меры прокурорского надзора, в ходе которых провести проверку Правил ООО «Яндекс» [Условия использования сервиса «Яндекс.Новости» (yandex.ru), Партнерская программа — Новости. Справка (yandex.ru)] на предмет соблюдения/соответствия Конституции Российской Федерации и норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27.12.1991 № 2124−1 «О средствах массовой информации».

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