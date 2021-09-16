Москва, 16 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Минздрав Шри-Ланке рассматривает проект более мягких протоколов въезда российских туристов, потому что почти 25% граждан РФ вакцинированы. Россия является основным рынком для туризма Шри-Ланки, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Шри-Ланка

В частности, предлагается отменить требование о проведении ПЦР-теста на коронавирус за 72 часа до посадки для вакцинированных туристов, а также о ПЦР-тест для детей до 12 лет.

Вместо ПЦР-теста предлагается проводить для привитых туристов экспресс-тесты по прибытию в аэропорт и на туристическом маршруте. Кроме того, могут отменить требования о ношении средств индивидуальной защиты для экипажей самолетов, летающих в Шри-Ланку.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года власти Шри-Ланки смягчили условия въезда в страну для иностранных туристов, но не для всех.

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