Ульяновск, 16 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области по делу об отравлении почти двух десятков дошкольников перед судом предстанет повар детского сада. Об этом сообщает следственное управление СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Полевой обед

По версии правоохранителей, 14 апреля 2021 года повар Труслейского детского сада № 39 нарушила санитарно-эпидемиологические требования при готовке пищи. В управлении полагают, что в результате острое инфекционное заболевание выявлено у 19 воспитанников и двух работников детсада.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание»).

Материалы дела готовятся для передачи в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года в Ульяновске области из семьи изъяты пятеро детей, которые «голодными бродят по подоконнику».

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