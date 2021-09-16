Ханой, 16 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Южной Кореи Пак Чэ Мин, находящийся с визитом в Ханое, провел 16 сентября встречу с заместителем министра обороны Вьетнама Хоангом Сюань Цзянем, с которым обсудил вопросы сотрудничества, ситуацию на Корейском полуострове и расширение обменов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, представители двух стран договорились об укреплении сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, безопасности, военного образования, а также расширении обменов на высоком уровне

Участники встречи сошлись во мнение относительно того, что 30-летие установление дипломатических отношений, которое Южная Корея и Вьетнам отпразднуют в 2022 году, станет поворотным моментов в развитии двусторонних отношений.

Пак Чэ Мин также обратился к правительству Вьетнама с просьбой поддержать усилия Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.