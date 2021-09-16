Белгород, 16 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Двух жителей Тамбова задержали полицейские в Белгороде. Подозреваемые пытались спрятать наркотики в тайнике, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Злоумышленников задержали в одном из гаражных массивов. У мужчин 25 и 26 лет при личном досмотре, а также из тайника, изъято 28 свёртков с наркотиками синтетического происхождения общей массой почти 40 граммов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.