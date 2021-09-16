Солигалич, Костромская область, 16 сентября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Администрация Костромской области сформировала предложения об обеспечении газом ещё 11 муниципальных образований региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Костромской области

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О пакете предложений было заявлено в ходе встречи заместителя председателя правительства России АлександраНовака с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Речь идет о строительстве межпоселковых газопроводов, однако дополнительных подробностей власти не сообщают. Отметим, что согласия на реализацию проекта «Газпром» ещё не дал. В настоящее время речь идёт лишь о намерениях.

Сейчас в области строится магистральный газопровод «Галич — Мантурово — Шарья», от которого зависит обеспечение «голубым топливом» 4 муниципалитетов — села Парфеньево, городов Нея, Мантурово и Шарьи. Жители Парфеньево получили возможность подключиться к газу в 2020 году. До конца 2021 года газ должен дойти до Неи и Мантурово и в 2022 прийти к конечной точке маршрута — Шарье. Также «Газпром» выделил деньги на строительство второго газопровода со стороны Вологодской области к городу Солигаличу. Начало работ запланировано на 2022 год. Подача газа в населенный пункт состоится в конце 2022 — начале 2023 года.