Томск, 16 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 89 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в оперштабе региона.

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За всё время в Томской области COVID-19 диагностировали у 42 396 человек. Список выздоровевших за сутки пополнился 62 фамилиями. Общее число выздоровевших в регионе — 35 697 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в Томской области выявили 90 носителей коронавируса, выздоровели 58 человек.