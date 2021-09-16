Москва, 16 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Россия заинтересована в увеличении добавленной стоимости в рыбной отрасли на своей территории, заявил в интервью ИА REGNUM глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. «Ситуация 1990-х, когда рыбная отрасль была рентной, хищнической, когда морские биоресурсы вылавливались и продавались через офшоры, за последние годы сломлена, — констатировал он. — Благодаря механизму «квоты в обмен на инвестиции» уже построено более десятка рыбоперерабатывающих заводов, строится большое количество рыболовных судов. Крабовые аукционы в Дальневосточном и Северном бассейне принесли в казну 143 миллиарда рублей — больше, чем налоговые доходы всей отрасли за 30 лет!»

Рыба

Корпорация «Рыба.РФ» займется масштабным обновлением инфраструктуры на Дальнем Востоке. Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано на форуме с ВЭБом. Планируемый объем инвестиций — 52 млрд рублей.

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По словам министра, предполагается реновация трёх рыбных портов в Мурманске, Петропавловске-Камчатском и Корсакове на Сахалине. Также предусмотрено создание нового рыбного порта на мысе Назимова во Владивостоке с грузооборотом более 4,5 млн тонн, строительство новых холодильных комплексов мощностью 35 тысяч тонн, инфраструктуры для передержки морских биоресурсов, площадок для рефрижераторных контейнеров, рыбоперерабатывающих комплексов мощностью более 110 тысяч тонн.

По словам Чекункова, государство будет принимать участие там, где необходимо инфраструктурное обеспечение портов — дноуглубление, укрепление береговых стенок, подведение энергетической инфраструктуры, при необходимости — подведение транспортной инфраструктуры и поддержка проекта льготным кредитованием.

Руководитель ведомства напомнил, что в связи с коронавирусом закрылся крупнейший для дальневосточных рыбаков китайский рынок. «Отрасль в падении сумела развернуться и напрямую пошла в Европу либо через Корею и азиатские страны. Мы почувствовали свой рынок», — отметил Алексей Чекунков.

По словам министра, на Дальнем Востоке и на Севере важно создание новых рыбных рынков с продукцией по доступной для местных жителей цене: «Современные рыбные рынки, такие как легендарный, но уже закрытый рынок Цукидзи в Токио, это еще и туристические достопримечательности. Мы создадим свои форматы рынков, интересные туристам России, — чтобы дальневосточная рыба была и брендом, и свежим товаром, и по карману людям. Мы хотим, конкурируя с Азией, построить всю цепочку у себя — от моря, борта рыболовного или краболовного траулера, до прилавка. Главный итог для россиян — рыба будет дешевле и свежее».

Чиновник согласен с тем, что рыба уходит из рациона людей по причине дороговизны: «Поставьте себя на место рыбодобытчика. Он выловил рыбу, у него товар на борту, и проще его перевалить корейцам в Пусане, а деньги получить на офшорный счет. Речь о десятках миллионов долларов только у одного рыбопромышленника! Либо надо выйти на материк и по самой большой стране мира везти скоропортящуюся продукцию железной дорогой. Чтобы довезти рыбу до европейской части России, нужна логистика — хранение, перевалка, переработка, рефрижераторы. Цель «Рыбы.РФ» — построить логистику, чтобы рыбу было выгоднее везти, а не продавать «с воды».

Он также добавил, что дополнительной рекламы дальневосточной и северной рыбе не нужно: «Нужна привлекательная цена — люди голосуют кошельком. По телевизору все что угодно можно рассказывать, но если норвежский лосось будет дешевле дальневосточного, то многие, к сожалению, купят его».