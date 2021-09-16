Вашингтон, 16 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель GM Defense (оборонное подразделение General Motors) представит десять сверхмощных бронированных вседорожников Suburban для Госдепа США. Об этом сообщается на сайте «Военное дело».

Voennoedelo.com Броневик Suburban

Сумма контракта равна 36,4 млн долларов (около 2,64 млрд рублей).

Кроме того, GM Defense планирует подписать с правительством США еще один контракт, предусматривающий ежегодное производство 200 броневиков Suburban в течение девяти лет. Однако в компании не сообщили сумму финансирования данного контракта.

Suburban пройдут тестирование на полигоне в Милфорде (США). Данная модель будет оснащена модернизированным шасси и подвеской на раме, разработанными с учётом требований к параметрам правительственных транспортных средств высокой грузоподъемности.

Ранее прошли испытания бронеавтомобиля «К-4386 ЗА-СпН», созданного для сил специального назначения. В основу новинки лёг бронеавтомобиль повышенной защищенности «Тайфун-ВДВ». Массовый выпуск броневика стартует в 2022 году.

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