16 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении. Путин сообщил о том, что в его окружении заразились коронавирусом десятки людей. Жители Башкирии внимательно следят за ситуацией и в социальных сетях активно обсуждают эти новости.

Оксана Хмурова, , 16:47 — REGNUM 14 сентября стало известно о том, что президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в его окружении.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

16 сентября во время выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности по видеосвязи президент РФ сообщил о том, что в его окружении заразились коронавирусом десятки людей.

Жители Башкирии внимательно следят за ситуацией и в социальных сетях активно обсуждают эти новости.

«Он же привит. Чего ему бояться?» — спрашивают они, и получают ответ: «Что не понятного-то. Говорят же, что вакцина спасает только от тяжелых последствий коронавируса», «Это значит, что он контактировал с заболевшими ковидом, обязан пройти карантин».

«А не подтверждает ли эта ситуация то, что прививка не работает?» — вопрошают жители республики, засомневавшись в действии вакцины.

«Привитые болеют. Только в легкой форме. Родственники переболели тоже после прививки», «Вот вам и прививка волшебная», — сообщают они.

Вакцинация от COVID-19 Дарья Драй © ИА REGNUM

Кто-то усомнился в том, что в окружении Путина привились против COVID-19: «Значит, не привились и всё обман».

«Так, а что это в его окружении-то никто не вакцинирован? Как так-то? Чудо-вакцина же. Людей принуждают насильно аж вакцинироваться. И сам чего боится? Ему бояться не стоит, он же вакцину получил. Странно, что всё это, вопросов много, ответов не дождемся», — спрашивают пользователи.

«Даже Путина обманули! Ему не сказали, что после вакцины заболевают, хотя и легко!» — предположила местная жительница.

«Ёлки, неужели Путин верит своим министрам на слово и в других сферах тоже? Как-то тогда становится страшно за страну», — отмечают пользователи.

«Бедный царь, невольно начнешь тут прислушиваться к антиваксерам», — пишут они.

Жители отмечают, что «как-то не вовремя ушел на самоизоляцию наш президент», «Всё это неспроста, ушел на самоизоляцию прямо перед выборами».

Некоторые делятся своим опытом по контакту с носителями коронавируса: «Слушайте, мы сидели в поликлинике с человеком, у которого был подтвержден COVID-19. Нас там человек 12 было и почему-то нас никого не отправили на изоляцию. А сидел он там потому, что к нему за пять дней врач не приходил и улучшений не было. Вот он сидел с температурой и кашлем в общей очереди. Вот так-то», «Да, наши врачи нас особо вниманием не балуют. Болею. Убедилась на себе».

Ранее ИА REGNUM приводило слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который сообщил, что «все лица из окружения президента РФ Владимира Путина, которые заразились коронавирусом, уже были вакцинированы, однако они не были ревакцинированы вовремя».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Песков также заявил, что «Кремль не знает ни об одном случае тяжёлого течения COVID-19 среди лиц, приближённых к президенту РФ Владимиру Путину».

При этом телеграм-канал «Образ будущего» пишет: «Заявление Путина льёт водопад на мельницу вакциноскептиков. Все обсуждают только это. Объяснения Пескова никто не воспримет. Причина очень простая. Если бы всё было так радужно, как пытается представить Песков, Путин бы просто промолчал. Ну, лёгкое течение, так лёгкое. Но Путину было недостаточно заявить о самоизоляции просто из-за случая в ближайшем окружении (и от Пескова вчера была вброшена версия, что с этим человеком (1) Путин общался целый день), он нагнетает — несколько десятков. Зачем Путин нагнетает? Кому эти сигналы? А Песков такой — ничего не случилось. Да, да».