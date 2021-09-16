Джакарта, 16 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Командование ВМС Индонезии не потерпит нарушений со стороны китайских военных кораблей, осуществляющих деятельность в исключительной экономической зоне Индонезии, сообщает Kompas.

stratman² (2 many pix!) Острова Натуна. Вид с самолёта

В ВМС Индонезии отметили, что море Натуна является приоритетным районом для ВМС страны. Для обеспечения суверенитета страны развернуты не менее четырех военных кораблей.

Военно-морской флот твердо поддерживает политику правительства с точки зрения реализации суверенных прав и защиты всех национальных интересов Индонезии.

Кроме того, Индонезия не имеет соглашения с Вьетнамом относительно границ исключительной экономической зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия отправит трёх курсантов военной академии для обучения в Соединенные Штаты.