Париж, 16 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Ню-диско коллектив Parcels объявили дату релиза своего второго альбоме «Day/Night» и поделились своим новым синглом «Somethinggreater», пишет портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Группа австралийского происхождения, базирующаяся в Берлине, выпустила свой дебютный альбом с одноименным названием в 2018 году и собирается вернуться со своим продолжением в ноябре. «Day/Night» состоит из «двух частей» и был записан в течение последнего года в парижской студии La Frette. Он был спродюсирован Parcels совместно с Джеймсом Фордом (Arctic Monkeys, Foals), который занимался микшированием и струнными аранжировками. Пластинка будет состоять из 19 треков, включая недавние синглы «Free», «Comingback» и «Somethinggreater». В пресс-релизе к последнему синглу сказала: «В начале 2020 года Ноа Хилл [басист] показал нам демо, в нем содержалась строка припева, которая всех нас особенно взволновала. Песня была похожа на гимн и казалась действительно подходящим для того, что мы включили ее в альбом».

Пластинка «Day/Night» будет выпущена 5 ноября на французском лейбле Because Music, известным по сотрудничеству с такими артистами, как Justice, Metronomy, Moby и Major Lazer.