Сухум, 16 сентября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Сухуме 16 сентября стартовала сессия Российско-абхазской комиссии по рыбному хозяйству. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

tourweek.ru/user/713 Сухум, Абхазия

«В рамках работы Комиссии стороны обсудят состояние рыболовства и аквакультуры в черноморском регионе, запасы и улов водных биоресурсов, объемы производства продукции аквакультуры, выполнение в данный период плана научно-технического сотрудничества между учреждениями рыбохозяйственной науки», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе сессии стороны рассмотрят вопрос о допустимых объёмах вылова хамсы ближайшей зимой. Также члены комиссии рассмотрят условия вылова рыбы судами России в водах Абхазии.

Стоит отметить, что Российско-абхазская комиссия по рыбному хозяйству была создана в 2010 году. Заседания комиссии проходят по очереди на территории двух стран.