Екатеринбург, 16 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Свердловской области введут ограничения при проведении спортивного мероприятия «Кросс нации». Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Алина Шешеня / екатеринбург.рф «Кросс Нации» в Екатеринбурге

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В акции смогут участвовать одновременно не более 500 бегунов. Кросс пройдёт в усечённом формате. Каждый город сам определит, проводить ли мероприятия 17−18 сентября 2021 года. Ограничения введены из-за пандемии COVID-19.

В Екатеринбурге решили сформировать для кросса восемь площадок в семи районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге ранее пообещали провести «Уральскую ночь музыки» в новом, усечённом формате.