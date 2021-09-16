Афины , 16 сентября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис высоко оценил успехи молодых жителей страны, чьи стартапы получили европейские награды за инновации и предпринимательство. Об этом он заявил на встрече с молодежью в Афинах, сообщает 16 сентября AMNA.

Команда

Премьер-министр страны подчеркнул важность успеха молодежи и напомнил, что, хотя все начинается с идеи, необходимо тесное сотрудничество и большая работа, чтобы добраться до точки реализации замысла. Очень вдохновляет, по его словам, видеть, как в школах развивается концепция креативного предпринимательства.

«Я разговаривал со многими группами молодых людей, которые были вовлечены в этот процесс. Вы заставили целую страну гордиться вами, всем этим процессом: как вы организуете команду, как вы думаете о создании бизнеса, как вы справляетесь со сложностями, стоящими за новым продуктом или услугой. Я думаю, что все это очень полезные уроки, которые будут сопровождать вас всю жизнь», — заявил Мицотакис и выразил мнение, что опыт талантливой молодежи облегчает и другим людям преодоление некоторых стереотипов.

«Мы работаем вместе, когда хотим и когда понимаем, что только благодаря сотрудничеству мы можем продвигать наши общие цели. Команда должна работать вместе. И я думаю, что вам нужно научиться управлять сложностью и разнообразием команды, различными идеями, напряжениями, которые могут возникнуть, чтобы, наконец, выработать общий компонент», — сказал министр, признав, что далеко не всегда все идёт по плану, мешают различные трудности, есть разные взгляды, и от человека тогда требуется найти способ разрешить эти противоречия, сформировать коллективный интеллект внутри группы, который превышает сумму индивидуального интеллекта каждого из ее участников.

«В этом великая красота командной работы. Одно можно сказать наверняка: что бы вы ни решили делать, что бы вы ни выбрали для учебы, вам всегда придется работать в команде», — заключил министр.