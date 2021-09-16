Ярославль, 16 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Кировский районный суд признал одно из ярославских кафе виновным в административном правонарушении за неправильно оформленные документы на трудовых мигрантов. Ярославский бизнес-омбудсмен считает вынесенный штраф в 1,2 миллиона чрезмерным. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат бизнес-омбудсмена.

Кировский районный суд

В период с февраля по апрель текущего года кафе взяло на работу двух сотрудников с иностранных гражданством, а одного уволило. В этом случае законодательство обязывает работодателя в течение 3-х дней уведомить об этом миграционную службу. Администрация кафе подготовила уведомления в срок, отправила их по почте.

«Однако в мае по всем трем уведомлениям из миграционной службы пришли определения, что работодатель нарушил форму уведомления — документы не прошиты, КПП не указан. Кировский районный суд посчитал, что правовые основания для признания совершенного правонарушения малозначительным отсутствуют, и вынес решение взыскать по каждому случаю нарушения 400 тысяч рублей — итого 1 млн 200 тысяч рублей. Директор кафе посчитал «за гранью разумного понимания» и обратился к региональному бизнес-омбудсмену Альфиру Бакирову, параллельно подав жалобу в Ярославский областной суд», — рассказали в аппарате уполномоченного.

По мнению Альфира Бакирова, формально Кировский суд действовал в рамках закона. Предприниматель ранее уже привлекался по аналогичной статье КоАП, и ему уже выносилось предупреждение. Права на повторное применение санкции в виде предупреждения он лишен. Бизнес-омбудсмен обратил внимание на условия пандемии и падение выручки общепита в Ярославле. И однотипность самой ошибки.

«Если бы сведения, содержащиеся в уведомлении, представляли реальную общественную опасность, то реакция правоохранительных органов была бы незамедлительной, а поданные заявителем документы не лежали бы «мертвым грузом» с марта 2021 года. Так как в делах об административных правонарушениях уполномоченный не наделен правом участвовать, в адрес директора кафе мы направили правовую позицию, которую он и использовал для защиты своих прав в областному суде», — рассказал Альфир Бакиров.

Ярославский областной суд учел представленные аргументы, а также признание вины предпринимателем, и снизил сумму штрафа вдвое. Однако подчеркнул, что правонарушение с «непрошитыми документами», допущенное кафе, является «в высокой степени общественно опасным», т.к. затрагивает интересы страны «в области защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ». Штраф в 600 тысяч рублей директор кафе и уполномоченный все равно считают чрезмерным.

«Мы рекомендуем предпринимателю оспаривать и это решение суда в вышестоящих инстанциях. Готовы оказать необходимую помощь. В противном случае при таких штрафах все лозунги о поддержке и развитии малого бизнеса так ими и останутся», — заявил Альфир Бакиров.

Следующей инстанцией для подачи апелляции будет суд в Москве